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Trabzon haber | Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Trabzon haber | Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Spor Haberleri

Trabzon spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya geldi.

Bordo-mavili ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolcularla ve teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirdi, imza aldı.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor

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