Trabzon haber: Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı Trabzon haberi: Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun açılış müsabakası olan İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, mobilizasyon çalışması ve dinamik ısınma ile başlayıp 5'e 2 ve geniş alan oyunları ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Ligin ilk maçına eksik kadroyla çıkmaya hazırlanan bordo-mavili ekipte Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan idmanda yer almadı. Trabzonspor, 5 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - Trabzon Spor Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal İstanbulspor Trabzonspor Trabzon Spor Haberler

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