Trabzon haber! Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Spor Haberleri Trabzon haberleri: Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bordo-mavililer yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon haber! Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. - Haberler

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