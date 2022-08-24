Trabzon haber! Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
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Trabzon haberleri: Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Trabzonspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Kopenhag ile sahasında golsüz berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bordo-mavililer yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor