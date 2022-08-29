Trabzon haber... Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın derbiye yakışır bir mücadele olmadığını söyledi. Basit top kayıpları yapıldığını ve oyundan memnun olmadığını belirten Avcı, "Geçişlerde yapamadığımız final pasları vardı. Beraberlik gibi gidiyordu. Dalgalı bir oyundu. Oyundan çok memnun değiliz. İyi bir derbi maçı değildi. Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. 11 kişinin yarısını yazsan, oyuncuların 5'i bizimle değildi sakatlıktan dolayı. Kaptan yoktu. Taha bugün onu aratmadı. Marek yok, Ömür'ün ağrısı oldu. Oyun organizasyonuyla bir şekilde ayakta kalmaya çalıştık. Kazanmak istiyorduk taktiksel anlamda iyi bir maç değildi. Rakibin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka yaptık" dedi.

Sacha Boey ve Mertens'i maçtaki performanslarını beğendiğini söyleyen Buruk, "Sacha bizimle devam edecek. Takımın bugün en iyilerinden biriydi. Mertens'in ise geçen haftaki maçta oyuna girdikten sonra etkisini hissettik. Bu hafta da maç boyunca yarattığımız pozisyonlarda hem toplu hem topsuz oyunlarda iyi şeyler yaptı. Performansından mutluyuz. Çok geç katıldı bize. Yüzde 100 kapasitesini yakaladığımızda bizim için çok daha önemli bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.