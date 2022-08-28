Trabzon haber | Trabzonspor-Galatasaray Spor Haberleri Trabzon haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kemal YılmazTrabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Bartra, Siopis, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Cornelius, Eren... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz Trabzonspor : Muhammet Taha Tepe, Bartra, Siopis, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Cornelius, Eren Elmalı, Larsen, Djaniny, Trezeguet, Bardhi Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Yunus Akgün, Nelsson, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Boey Spor Kaynak: AA / Selçuk Kılıç Şenol Güneş Galatasaray Trabzonspor Spor Haberler

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