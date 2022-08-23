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Trabzon spor haberleri: Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzon spor haberleri: Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon bölgesinden gelen habere göre - Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın kendi sahasında Danimarka'nın FC Kopenhag takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için hazırlıkları akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

- Trabzonspor, FC Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın kendi sahasında Danimarka'nın FC Kopenhag takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için hazırlıkları akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında yarın karşılaşacağı Kopenhag maçı hazırlıklarını akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanın 15 dakikalık bölümü basına açık olurken idman öncesi Avcı, futbolcularla kısa süren bir konuşma yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Danimarka Spor Güncel Haberler

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