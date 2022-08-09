Haber : Trabzon haber! Trabzonspor, Berat Özdemir'in El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haber! Trabzonspor, Berat Özdemir'in El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı

 - Güncelleme:
Trabzon haber! Trabzonspor, Berat Özdemir'in El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı

Gelen Trabzon haberine göre Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Berat Ayberk Özdemir'in Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Berat Ayberk Özdemir'in Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in, El İttifak'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre El İttifak, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 500 bin dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2 milyon 500 bin doları aşan kısmının yüzde 15'i kulübümüze ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Suudi Arabistan Trabzonspor Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title