Trabzon haber! Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzon habere göre Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in katılmadıkları bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi. Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Spor AA / Selçuk Kılıç Trabzonspor Hatayspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzon haber! Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.