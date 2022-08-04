Trabzon spor: PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 233 bin TL, Demir Grup Sivasspor'a ise 107 bin TL para cezası verdi.

Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 233 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Demir Grup Sivasspor'u ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 107 bin TL para cezasına çarptırdı.

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."