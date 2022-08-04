Trabzon spor: PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası - Haberler

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Trabzon spor: PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

Trabzon spor: PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

Trabzon haberine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 233 bin TL, Demir Grup Sivasspor'a ise 107 bin TL para cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 233 bin TL, Demir Grup Sivasspor'a ise 107 bin TL para cezası verdi.

Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 233 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Demir Grup Sivasspor'u ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 107 bin TL para cezasına çarptırdı.

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle:

"TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 30.07.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 208.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 30.07.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D-3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."


Demirören Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Trabzonspor Sivasspor Spor Haberler

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