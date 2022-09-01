Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon haber... Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor

Spor Haberleri

Trabzon haber... Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor

Trabzon spor haberine göre Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Maxi Gomez'i Türkiye'ye getiriyor.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Maxi Gomez'i Türkiye'ye getiriyor.

İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Kısa süre içerisinde ülkeye gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, Türkçe olarak, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor İspanya Türkiye Trabzon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title