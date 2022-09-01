Trabzon haber... Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor Spor Haberleri Trabzon spor haberine göre Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Maxi Gomez'i Türkiye'ye getiriyor. Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Maxi Gomez'i Türkiye'ye getiriyor. İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarlara mesaj gönderdi. Kısa süre içerisinde ülkeye gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, Türkçe olarak, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı. Spor Kaynak: AA / Selçuk Kılıç Trabzonspor İspanya Türkiye Trabzon Spor Haberler

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