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Trabzon haber... Galatasaray taraftarı 1764 gün sonra Trabzon'da tribünde yerini aldı

Spor Haberleri

Trabzon haber... Galatasaray taraftarı 1764 gün sonra Trabzon'da tribünde yerini aldı

Trabzon haberlerine göre Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray  golsüz berabere kaldı. ŞENOL Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterirken tribünler tamamen doldu. Sezonun ilk büyük karşılaşmasında Trabzonspor'un talebi ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Son olarak 29 Ekim 2017'de Trabzon deplasmanında maç izleyebilen sarı kırmızılı taraftarların 1764 günlük hasretleri sona erdi.

(FOĞTARAFLI)


- Trabzon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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