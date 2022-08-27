Trabzon haber: Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Spor Haberleri Edinilen Trabzon gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey. Kadroda Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan yer almadı. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Trabzonspor Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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