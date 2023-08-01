Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen gençlik kampı, farklı şehirlerden gelen öğrencilerin kaynaşmasını sağlıyor. Kamp, doğa aktiviteleri, kültürel etkinlikler ve turistik gezilerle gençlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde 1700 rakımdaki "Trabzon Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı" farklı şehirlerden gelen öğrencilerin kaynaşmasını sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen kampın 24. ulusal dönemine, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Osmaniye'den 16-25 yaş grubunda 128 kız öğrenci katıldı.

Gençler, doğa içindeki kampta geçirdikleri bir haftada akranlarıyla zipline, tırmanma duvarı ve okçuluk gibi faaliyetlere katılarak spor yaptı, folklor ve el sanatları kursları sayesinde de yöre kültürünü öğrenmeye çalıştı.

Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi ve Ganita gibi çeşitli mekanları da gezen grup böylece kentin tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı buldu.

Kamp Müdürü Süleyman Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın sloganının "Bir kardeşlik iklim ağı" olduğunu söyledi.

Farklı illerden gelen gençlerin kampta dostluk kurduğunu anlatan Bacıoğlu, doğa kamplarının amacının gençlerin sosyalleşmesini, farklı illeri gezerek tarihi ve kültürel değerleri tanımalarını ve sahip çıkmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Bacıoğlu, kamptaki etkinlik imkanlarını her sene geliştirdiklerine işaret ederek, "Zipline hattı, at biniciliği gibi yeni imkanları eklemeye devam ederek, gençlerimizin dışarıda görüp parayla yapmak istedikleri şeyleri kampımızda ücretsiz sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kamp program sorumlusu Necla Aslan ise kampların temel amacının ortak yaşam kültürünü oluşturmak ve gençlik iklimini tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak olduğunun altını çizdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi öğrencisi Şüheda Bostancı, kampta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraşlı olduğunu dile getiren Bostancı, deprem nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini, kamp sayesinde bir nebzede olsa motivasyonunun yerine geldiğini aktardı.

Bostancı, Karadeniz'i ziyaret etmeyi her zaman istediğini anlatarak, kendisi için güzel bir deneyim olduğunu vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Emine Erdal da güzel bir ortamda farklı kültürlerden insanlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kendilerine bu imkanı tanıyan Bakanlık yetkililerine ve diğer ilgililere teşekkür eden Erdal, "Çok zevkli, eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımızla farklı şehirlerden geldik ve bu bizim için bir kaynaşma fırsatı oldu." diye konuştu.

Öte yandan kampın, yeni katılımcılarla 25. ulusal dönem etkinliklerine devam edeceği kaydedildi.