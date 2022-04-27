Trabzon'da spor temalı duraklar ilgi çekiyor

Trabzon'da şehrin işlek caddelerine yerleştirilen spor temalı otobüs durakları Trabzon halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

'Uğurcan Çakırlı Futbol Kalesi, Yedek Kulübesi, Tenis, Basketbol, Atletizm, Busenaz Sürmenelili Boks ve Engelsiz Masa Tenisi' konseptlerinde oluşturulan duraklar, görenleri hayran bırakırken, bir ilki hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşirli Tenis Kompleksi, Akyazı Stadı, Hayri Gür Spor Salonu, Söğütlü ve Yomra Atletizm Stadyumu, Haluk Ulusoy Tesisleri ile Atapark'a konulan spor temalı otobüs durakları, sosyal medyada da gündem oldu.

Şehrin işlek noktalarına yerleştirilen spor temalı otobüs duraklarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, spora ve sporcuya özel önem verdiklerini belirterek, "Trabzon'u en iyi tarif eden tanımlamalardan biri, 'Spor Şehri Trabzon' tanımlamasıdır. Biz de göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimize yakışır projeleri hayata geçirme noktasında gayret gösteriyoruz. Çocukların yetenekli oldukları alanların belirlenmesinde çok önemli rol oynayacak Sporda Performans ve Yetenek Merkezimiz yükseliyor. Yine önemli projelerimiz arasında yer alan Su Sporları Merkezi'nin de Trabzon'a ayrı bir hava katacağına inanıyoruz. Türkiye'de spor temalı ilk millet bahçesine buz pateni ve kaykay pisti dokunuşlarımız oldu. Amatör spor kulüplerine destek verirken, bireysel sporcularımızı şehirde tutmak adına da tüm şatlarımızı zorluyoruz" dedi.

Çocukların ve gençlerin rahat spor yapabilmeleri için tüm şartları zorladıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bu kapsamda projelerimiz arasında yer alan spor temalı otobüs duraklarımız, şehrimizi süslemeye başladı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edeceğine de inandığımız duraklarımız, ekiplerimiz tarafından şehrin işlek caddelerine ve sokaklarına yerleştiriliyor. Gerek vatandaşlarımızdan gerek sosyal medyadan konuyla ilgili çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Duraklarımızın bu denli beğenilmesi bizleri de fazlasıyla memnun etti. Spor şehri Trabzon'umuza yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor temalı otobüs duraklarının yerleştirildiği bölgelerde bulunan vatandaşlar, incelemelerde bulunan Başkan Zorluoğlu'na beğenilerini dile getirdiler. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor