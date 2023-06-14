Trabzon'da Yüzme Minikler İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Trabzon'da, Yüzme Minikler İl Birinciliği (A-B) müsabakaları gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'ndaki yarışmaya 100'den fazla sporcu katıldı.

Trabzon'da, Yüzme Minikler İl Birinciliği (A-B) müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programı kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'ndaki yarışmaya 100'den fazla sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama ve 100 metre serbest stillerinde dereceye giren sporculara, madalya ve başarı belgelerini verdi.

Arıcıoğlu, gençlerin okul dışında kalan serbest zamanlarını en aktif şekilde değerlendirebilmeleri, sağlıklı bir gelecek inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin hayatlarına katma değer sağlayacak yeni yetkinlikler kazanabilmeleri adına okul sporlarını ve sosyal etkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu manada geleceğimizin inşasını ve ülkemizin yüzyılını taçlandırarak gençlerimizi, modern spor tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde ağırlamanın, onların gelişmelerine vesile olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz."

Trabzon'da son yıllarda su sporlarına artan ilgiden ve sporcuların performanslarındaki yükselişten gurur duyduklarını vurgulayan Arıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Sporda lider olan Trabzon'umuzu, yüzme branşında da lider yapacak şampiyon miniklerimizi kutluyorum. Dereceye giren sporcularımız başta olmak üzere, katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize, okullarımıza, velilerimize ve hakemlerimize teşekkür ediyorum."