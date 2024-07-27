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Trabzon'da Yaz Spor Okullarından 15 Bin Çocuk ve Genç Faydalanıyor

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Trabzon'un 18 ilçesinde 31 branşta organize edilen yaz spor okullarında 15 bin çocuk ve genç spor yaparak faydalanıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, çocukların spora yatkın ve yetenekli olduğunu belirtti.

Trabzon'un 18 ilçesinde 31 branşta organize edilen yaz spor okullarından 15 bin çocuk ve genç faydalanıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, spor şehri Trabzon'da çocukların spora yatkın ve yetenekli olduğunu söyledi.

Arıcıoğlu, Valilik himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 71 tesiste 217 antrenörler eşliğinde 31 branşta yaz spor okullarının devam ettiğini belirtti.

Sporu seven çocuk ve gençlere hizmet verildiğini aktaran Arıcıoğlu, "Amacımız çocuklarımızın kaliteli eğitimler alması. Spor okullarımızda bir antrenör kaç kişiyle çalışması gerekiyorsa, o kadar kişiyle çalışıyor. Hem nitelik hem nicelik bizim için önemli. İkisini birlikte yürütüyoruz." dedi.

Arıcıoğlu, en çok yüzmeye talep olduğuna işaret ederek, il genelinde 5 portatif ve 2 yarı olimpik havuzda eğitimlerin sürdüğünü ifade etti.

Uzman antrenörler eşliğinde yetenekli sporcu taramaları da yapıldığına işaret eden Arıcıoğlu, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aktardı.

Arıcıoğlu, yaz spor okullarına kayıtların sürdüğünü anımsatarak, "Velilerimiz e-devlet üzerinden de kayıt yaptırabilirler. Direkt tesislere gidip atölyelerimize çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilirler. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapsınlar. " diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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