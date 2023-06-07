Trabzon'da Yaz Spor Okulları Kayıtları Devam Ediyor

Trabzon Ortahisar Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar 16 Haziran'a kadar devam edecek. Futbol, tenis, hentbol, kick boks ve yüzme gibi çeşitli branşlarda ücretsiz kurslar düzenlenecek.

Trabzon'da Ortahisar Belediyesi Yaz Spor Okulları'na kayıtlar 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilini sosyal ve verimli geçirebilecekleri Ortahisar Belediyesi Yaz Spor Okulları bünyesinde futbol, tenis, hentbol, kick boks ve yüzme gibi çeşitli branşlarda kurslar düzenlenecek. Tenis ve yüzme haricinde ücretsiz olacak kurslara kayıtlar, 16 Haziran'a kadar Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde yapılabilecek.

Ortahisar Belediyesi Yaz Spor Okulları bünyesindeki kurslar, 3-31 Temmuz tarihleri organize edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Selçuk Aydın, bu sene de yaz okullarına yoğun katılım beklediklerini vurguladı.

Aydın, Ortahisar Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın çocukların tatillerini verimli geçirmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.