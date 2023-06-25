Trabzon'da Yaz Spor Okulları Başlıyor

Trabzon'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları'nda 25 spor branşında 117 uzman antrenör görev alacak. Kayıtlar internet üzerinden yapılacak.

Trabzon'da "Yaz Spor Okulları" Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un 3 ilçesinde 28 farklı tesiste gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları kapsamında 25 spor branşında 117 uzman antrenörün denetimin çocuklar ve gençler spor faaliyetlerini sürdürebilecek.

Yaz Spor Okulları'nda, 5 ile 18 yaş arasındaki her çocuk ve genç, kendi yaş kategorisinde en fazla iki spor branşına haftada en az 2 gün katılım gösterebilecek.

Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün internet sayfasından başvuru formu doldurularak yapılabilecek.

Kayıt yapılabilecek spor dalları şöyle:

"Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, hentbol, salon hokeyi, judo, karate, kickboks, masa tenisi, okçuluk, satranç, spor tırmanış, tekvando, tenis, voleybol, yelken, wushu ve yüzme."