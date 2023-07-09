Trabzon'da yapılan Sutopu Federasyonu terfi maçlarında şampiyonlar belli oldu
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Trabzon'da düzenlenen büyük erkekler terfi maçlarında Yeşilyurt Spor Kulübü birinci oldu. Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Kayseri Elit Seva Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Şampiyon olan takımlar Büyük Erkekler 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Türkiye Sutopu Federasyonu büyük erkekler terfi maçları, Trabzon'da yapıldı.
Ortahisar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilen turnuvada, 5 takım mücadele etti.
Turnuvada birinci Yeşilyurt Spor Kulübü, ikinci Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü ile üçüncü Kayseri Elit Seva Spor Kulübü, Büyük Erkekler 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Üst lige yükselen kulüplerin sporcularına kupa ve madalyaları Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu tarafından verildi.