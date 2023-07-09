Trabzon'da yapılan Sutopu Federasyonu terfi maçlarında şampiyonlar belli oldu

Trabzon'da düzenlenen büyük erkekler terfi maçlarında Yeşilyurt Spor Kulübü birinci oldu. Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Kayseri Elit Seva Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Şampiyon olan takımlar Büyük Erkekler 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.