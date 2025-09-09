Trabzon'da Ümit Milli Takım Maçına Ücretsiz Otobüs Seferi Düzenlenecek

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile bu akşam 20.00'de oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçı için ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta Ümit Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan'ın karşılaşacağı maçı izlemek isteyenler için Moloz mevkisindeki sahil perondan ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

Otobüsler, saat 18.00, 18.30 ve 19.00'da stadyuma hareket edecek.