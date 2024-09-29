Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Ultra Sümela Trail Yarışları Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen Ultra Sümela Trail etkinliği, yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı parkurlarda yarışan sporcular, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetti.

Trabzon'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Ultra Sümela Trail, yerli ve yabancı bir çok sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi organize edilen etkinlikte "Sporun Şehri Trabzon" sloganıyla adımlarını atan katılımcılar, 61K, 27K ve 12K olmak üzere üç farklı parkurda yarıştı.

Etkinliğin en zorlu parkuru olan Ultra Sümela 61K, Altındere ve Maçka ilçesinin doğal güzellikleri ile birleşen etaplarıyla dikkati çekti.

Özellikle Sümela Manastırı'nın eteklerinden geçen parkurlar, fiziksel dayanıklılığı test ederken sporculara bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini yakından görme imkanı sundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin şehre spor turizmi açısından büyük katkı sağladığını belirtti.

Genç, Trabzon'un sahip olduğu doğal ve tarihi değerleri, spor organizasyonlarıyla dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Sümela Ultra Trail gibi etkinlikler, sadece birer yarış olmanın ötesine geçiyor. Spor turizmi, şehrimize büyük katkı sağlıyor ve bu tür organizasyonlar, Trabzon'un uluslararası düzeyde bir marka haline gelmesinde önemli rol oynuyor. Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışta 61K erkeklerde Kemal Kukul birinci olurken, Şakir Atmaca ikinci, Serdar Fatih Gülbaş ise üçüncü sırada yer aldı.

27K erkeklerde Orhun Yüce birinciliği elde ederken, Köksal Karslı ikinci, Emre Tekke ise üçüncü oldu.

Kadınlar 27K kategorisinde Şeyma Türkmen birincilik ipini göğüslerken, Aysuhan Durna ikinci, Gülden Özanlayan üçüncü sırada yarışı tamamladı.

12K erkeklerde Doğukan Azizler birinci, Emirhan Kaburtu ikinci, Orhan Karadayı üçüncü olurken, 12K kadınlarda Hava Terzi birinci, Derya Samancı ikinci, Kübra Şen ise üçüncü oldu.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor

trabzon

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 29 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });