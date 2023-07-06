Trabzon'da Ortahisar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda Türkiye Sutopu Federasyonu Büyük Erkekler terfi maçları düzenlenecek. Beş takımın mücadele edeceği maçlarda ilk 3'e giren takımlar Erkekler Sutopu Birinci Ligi'ne terfi etme hakkı kazanacak.

Trabzon'da Türkiye Sutopu Federasyonu büyük erkekler terfi maçları yapılacak.

Ortahisar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7-9 Temmuz arasında Türkiye Sutopu Federasyonu Büyük Erkekler terfi maçları oynanacak.

Beş takımın lig usulü mücadele edeceği programda ilk 3'e giren takımlar Erkekler Sutopu Birinci Ligi'ne terfi etme hakkı kazanacak.

Müsabakalarda Trabzon Pasifik Spor Kulübü, Kayseri Elit Seva Spor Kulübü, Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Yeşilyurt Spor Kulübü ve Mersin Mert Spor Kulübü mücadele edecek.