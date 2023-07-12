Trabzon'da Türkiye Cimnastik Federasyonu Yıldızlar Ligi grup maçları yapılacak

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları, Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.