Trabzon'da Türkiye Cimnastik Federasyonu Yıldızlar Ligi grup maçları yapılacak
Spor Haberleri
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları, Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Trabzon'da Türkiye Cimnastik Federasyonu Yıldızlar Ligi grup maçları yapılacak.
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda 12-16 Temmuz arasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları (kız-erkek) grup maçları oynanacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 şehirden gelecek sporcuların müsabakaları 12-14 Temmuz'da, Doğu Karadeniz bölgesindeki 11 şehirden gelecek sporcuların müsabakaları ise 14-16 Temmuz'da Yomra Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.