Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Türkiye Cimnastik Federasyonu Yıldızlar Ligi grup maçları yapılacak

Spor Haberleri

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları, Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Trabzon'da Türkiye Cimnastik Federasyonu Yıldızlar Ligi grup maçları yapılacak.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda 12-16 Temmuz arasında Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Yarışmaları (kız-erkek) grup maçları oynanacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 şehirden gelecek sporcuların müsabakaları 12-14 Temmuz'da, Doğu Karadeniz bölgesindeki 11 şehirden gelecek sporcuların müsabakaları ise 14-16 Temmuz'da Yomra Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

Doğu Karadeniz Trabzon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title