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Trabzon'da Türkiye Cimnastik Federasyonu Analig Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları Düzenlenecek

Spor Haberleri

Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda, 28-30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Kızlar ve erkeklerde iki grup olarak yapılacak karşılaşmalarda, derece elde eden sporcular final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Trabzon'da, Türkiye Cimnastik Federasyonu Analig yıldızlar yarı final müsabakaları düzenlenecek.

Yomra Belediyesi Cimnastik Salonu'nda, 28-30 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Kızlar ve erkeklerde iki grup olarak yapılacak karşılaşmalarda, derece elde eden sporcular final müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

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