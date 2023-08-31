Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaylabaşı Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahla vurulan E.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, O.Ç. ise yaralandı. Yaralı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli Ş.Ç'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yaylabaşı Mahallesi'nde E.Ö, O.Ç. ve Ş.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, O.Ç. ise yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan şüpheli Ş.Ç'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.