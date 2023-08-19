Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yola saçılan saman balyaları nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. İlçe belediye ekipleri tarafından toplanan balyalar, kamyona yüklenerek yol temizlendi ve ulaşım yeniden açıldı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Hüseyin A'nın kullandığı 28 RG 540 plakalı saman yüklü kamyon, Mataracı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Yola saçılan saman balyaları dolayısıyla ulaşım bir süre aksadı.
İlçe belediye ekiplerince toplanan balyalar, daha sonra vinç yardımıyla kaldırılan kamyona yüklendi.
Ekiplerce temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.