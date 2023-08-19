Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yola saçılan saman balyaları nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. İlçe belediye ekipleri tarafından toplanan balyalar, kamyona yüklenerek yol temizlendi ve ulaşım yeniden açıldı.