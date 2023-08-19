Trabzon'da Saman Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bu sabah saman yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Mataracılar mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Hüseyin A. yönetimindeki saman yüklü 28 Rg 540 plakalı kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alamayarak yola yan yattı. Kazada sürücü Hüseyin A. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yola saçılan saman balyaları nedeniyle ulaşım öğle saatlerinde kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Saman balyalarının kaldırılması ile bölgede trafik normale döndü. - TRABZON