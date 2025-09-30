Haberler

Trabzon'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok caddede su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ve belediye ekipleri yol açma çalışmaları yürüttü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

Değirmendere mevkisinde su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.

Polisler de trafiğin aksamaması için kavşaklarda önlem aldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
