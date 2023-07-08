Trabzon'da Red Bull Yağlı Direk etkinliği düzenlendi

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Red Bull Yağlı Direk etkinliği düzenlendi. Ganita Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 46 yarışmacı, gres yağıyla kaplanmış direğin ucunda asılı bayrağı kapmak için mücadele etti. Birinci olan yarışmacıya ödülü Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi.

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Red Bull Yağlı Direk etkinliği düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Ganita Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 46 yarışmacı, gres yağıyla kaplanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucunda asılı bayrağı kapmak için kıyasıya mücadele etti.

Yoğun ilgi gören etkinlikte polis, itfaiye ve jandarma ekipleri, tekne ve botlarıyla güvenliği sağladı.

Direğin üzerinde ayakta kalarak bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Çok sayıda kişinin izlediği etkinliğin 5. turunda 40 numaralı yarışmacı Özkan Yağız, bayrağa ulaşarak birinciliği elde etti.

Yağız'ın bayrağı alması sevinçle karşılandı, diğer yarışmacılar şampiyonu denize atlayarak kutladı.

Yarışmaya eğlenmek amacıyla katıldığını ifade eden Yağız, birinci olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Özkan Yağız'a ödülü, madalyası ve kupası Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Yılmazoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Faruk Asma tarafından verildi.

Etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da takip etti.