Trabzon'da Plaj Voleybolu Turnuvaları Düzenlenecek

Trabzon'da Plaj Voleybolu Turnuvaları Düzenlenecek
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yalıncak Plajı'nda yerel, ulusal ve uluslararası sporcuların katılacağı plaj voleybolu turnuvaları düzenliyor. 15-20 Temmuz tarihlerinde açık turnuvanın yanı sıra, 24-27 Temmuz'da uluslararası bir turnuva ve 31 Temmuz-3 Ağustos'ta U18 Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince plajda voleybol turnuvaları gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalıncak Plajı'nda organize edilecek üç turnuvada yerel, ulusal ve uluslararası sporcular mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek etkinlikler kapsamında 15-20 Temmuz tarihleri arasında, Trabzon halkının katılımına açık Plaj Voleybolu Turnuvası yapılacak.

Spora ilgi duyan herkesin katılabileceği organizasyonun kayıtları 14 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.

24-27 Temmuz tarihleri arasında ise Uluslararası Biodermo Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası gerçekleştirilecek.

31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında organize edilecek U18 Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası da Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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