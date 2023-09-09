Trabzon'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Maçka ilçesinde bir otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaya, yaşamını yitirdi.
Y.E'nin (48) kullandığı 03 EZ 781 plakalı otomobil, Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerindeki Mataracılar Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki A.Y'ye çarptı.
A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından A.Y'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Y.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Spor