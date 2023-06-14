Trabzon'da Okul Sporları Futsal İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Trabzon'da, Okul Sporları Futsal Küçük Erkekler ve Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları faaliyet programı kapsamında, Yomra Cimnastik Salonu'nda oynanan müsabakalarda, küçük erkekler kategorisinde Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu takımı birinci, Özel İlke Birey Ortaokulu takımı ikinci, Çarşıbaşı Ortaokulu takımı ise üçüncü oldu. Küçük kızlar kategorisinde Ata Ortaokulu takımı birinciliği, Karakaya Ortaokulu takımı ikinciliği ve Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu takımı da üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgelerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu teslim etti.