Trabzon'da Okul Sporları 3x3 Basketbol Gençler müsabakaları tamamlandı
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Trabzon'da, Okul Sporları 3x3 Basketbol Gençler A Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Trabzon'da, Okul Sporları 3x3 Basketbol Gençler A Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda kızlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara Trabzon, Artvin, Giresun, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Samsun'dan 16 takım katıldı.
Kızlar kategorisinde Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi, erkekler kategorisinde ise Özel Erzurum Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor