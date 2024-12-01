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Trabzon'da Öğrencilere Spor Eğitimi Veriliyor

Trabzon'da Öğrencilere Spor Eğitimi Veriliyor
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Trabzon'da 14 pilot okuldan 4 bin 511 öğrenci, 'Sporla Gülümse Geleceğine Projesi' kapsamında farklı spor branşları öğreniyor. Öğrenciler, profesyonel antrenörler eşliğinde 12 farklı branşta eğitim alıyor ve başarılı olanlar profesyonel spora yönlendiriliyor.

Trabzon'da 14 pilot okuldan 4 bin 511 öğrenci, farklı spor branşlarını öğrenmek için ders saatlerinde spor tesislerine getiriliyor.

Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde geçen yıl hayata geçirilen "Sporla Gülümse Geleceğine Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri, beden eğitimi ve oyun dersini spor salonlarında antrenörler eşliğinde yapıyor.

Hafta içi 09.00-14.00 saatleri arasında servisle okullarından spor kompleksine getirilen öğrenciler, yüzmeden tekvandoya, bokstan okçuluğa, judodan karateye kadar 12 branşta eğitim alıyor.

Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt, AA muhabirine, projenin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

Kurt, 12 branşta 4 bin 511 öğrencinin tesislere gelerek alanında uzman antrenörler eşliğinde spor eğitimi aldığını belirterek, başarılı olanların ilgili spor branşına yönlendirildiğini aktardı.

Öğrencilerin kısa sürede organizasyonlarda derece alarak başarılı olduğunu ifade eden Kurt, "Eskrim, karate, tenis, badminton, okçuluk ve güreş gibi 12 branşımızda seçilmiş çocuklarımız var. Biz bunun en doğru seçim olduğuna inanıyoruz çünkü antrenör çocukla bire bir çalışma şansı buluyor ve çocuğu daha iyi görebiliyor." dedi.

Kurt, branşların sayısını artırmak istediklerini kaydederek, "Bütün gayretimiz Türk sporunun gelişmesi ve daha başarılı çocukların antrenörümüzün seçimiyle spora yönlendirilmesi, derdimiz, gayretimiz bu." diye konuştu.

Badminton antrenörü Nazan Öztürk, haftanın 5 günü servislerle çocukların tesislere geldiğini anlatarak, "Öğrencilere branşı tanıtarak, gözlemlediğimiz çevik, atik öğrencilerin velilerine ulaşarak çocuğunun yetenekli olduğunu anlatıp spora yönlendirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çocukların potansiyelini salonlarda izleme şansı bulduklarını dile getiren Öztürk, proje sayesinde keşfettikleri bir sporcusuna da lisans çıkarttıklarını söyledi.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Polat, geçen yıl öğretmeniyle spor kompleksine geldiğini, badmintonu çok severek oynamaya başladığını ve lisans çıkarttıklarını belirtti.

Yunus Emre, sporda kendisini ve hayallerini geliştirebildiğine işaret ederek, "Bu sporun anlamı hareket etmek ve özgürlük. Bu sporda ilerleyip Yıldızlar Kulübü'ne girip birinci olmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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