Trabzon'da karaborsada 30 bin TL maç bileti; polis devrede

Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı maç öncesi biletler karaborsada 30 bin TL'yi bulan fiyatta satışa çıkarıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri karaborsa bilet satıcılarına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenirken, bilet bulamayan taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu ilan edecek bordo mavili takımın 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın biletleri karaborsada satılmaya başlandı.

Trabzonspor Kulübü daha önceki karşılaşmalarda maç biletlerini karaborsada satan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.