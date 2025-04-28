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Trabzon'da hüzünlü final

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- Trabzon'da hüzünlü final UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor, İspanya'nın Barcelona takımına 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı.

- Trabzon'da hüzünlü final

TRABZON - UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor, İspanya'nın Barcelona takımına 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamladı. Karşılaşmayı Trabzon'dan takip eden taraftarlar maçın ardından hüzünlü anlar yaşadı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor, İspanya'nın Barcelona takımına 4-1 mağlup olarak turnuvayı tamamlarken binlerce bordo-mavili taraftar karşılaşmayı 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

UEFA Gençlik Ligi final maçında Trabzonspor U19, Barcelona U19 ile karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda oynanan müsabakada Trabzonspor, rakibine Diarra (2), Cuenca ve Silveira'nın attığı gollerle 4-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un tek golü ise Bican Tibukoğlu'ndan geldi.

Karşılaşma öncesinde renkli anların yaşandığı alanda horon ve kolbastı oyunları oynanırken, taraftarlar eğlenceli anlar yaşadı. Kurulan dev ekranda maçı izleyen bordo-mavili taraftarlar kentteki düşen hava sıcaklığına aldırış etmeden takımlarına destek vermeye devam etti. Maçın son düdüğüyle birlikte ise hüzünlü anlar yaşayan taraftarlar, takımlarına tezahürat ederek alandan ayrıldı.

Trabzonspor U19 takımının yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TOLGA ŞAHİN - Spor
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