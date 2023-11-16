Trabzon'da hakeme saldırı kınandı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Trabzon Şubesi, kentte dün oynanan Trabzon 2. Amatör A Grubu müsabakasında hakemin darbedilmesini kınadı.

TFFHGD Trabzon Şubesinden yapılan açıklamada, kentte dün Gülbaharspor ile Vakfıkebir 1874 Futbol Kulübü arasında oynanan Trabzon 2. Amatör A Grubu müsabakasını yöneten hakem İsmail Düzgün'e, bir futbolcu tarafından fiili saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "TFFHGD Trabzon Şubesi olarak hakeme karşı yapılan bu çirkin hareketi şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Hakemlerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi ileterek her zamanki hakkaniyet ve disiplinden taviz vermeden bu olaya adı karışanlarla ilgili idari ve yasal işlemlerin yürütülmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yaralanan hakemin tedavi altına alındığı olaya ilişkin gözaltına alınan futbolcu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.