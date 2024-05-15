Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da 19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gazetecilere, öğrencilerle sporcularla ve gençlerle çok güzel bir katılım olduğunu söyledi.

Arıcıoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin himayelerinde inşallah çok da güzel bir kutlama programımız olacak. Bu kutlama programına da şimdiden bütün Trabzonlu hemşehrilerimizi davet ediyorum. 19 Mayıs Pazar günü Beşirli Spor Salonu'nda kutlama programımız olacak. Bana göre Türkiye'nin en özel programlarından biri olacak. Bütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi salona davet ediyorum. Büyükşehir Belediye bandosu, şiirler, spor gösterileri olacak. Herkesin gelmesini özellikle istiyorum. Ben bütün gençlerimizi, sporcularımızı, vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya, etkinliklerimizi takip etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA / Spor

Spor Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan
title