Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Eski Futbolcular Buluştu

Trabzon'da Eski Futbolcular Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen 'Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası' için bir araya gelen eski Trabzonspor futbolcularına yemek verildi. Teknik direktör Şenol Güneş, eski oyuncularla sohbet ederek kulübün geçmişi ve değerleri hakkında konuştu.

TRABZON'da düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" için kente gelen bordo-mavili eski futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek verildi. Yemekte Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski oyuncularıyla bir araya geldi.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne dönüştürülen Avni Aker'de düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" için kente gelen bordo-mavili eski futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde misafir edildi. Çeşitli dönemlerde Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların ağırladığı yemekli buluşmaya, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı. Güneş, eski oyuncularıyla bir araya gelip, sohbet etti.

'SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Yemek öncesi konuşan Güneş, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar nice başkanlar, hocalar, oyuncular geldi geçti. Herkes bu kulübün büyümesi için görev yaptı. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Bugün de Zeyyat Bey, Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzu temsilen bizimle beraber. Ben de teknik direktör olarak, daha önce de oyuncu olarak bu kulüpte görev yaptım, birçoğunuzla birlikte çalıştım. Çalışmadığım ama kulübe katkıları olan nice arkadaşlarımız var. Bugün sizler buradasınız. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulüpler fiziki bir kuruluştur ama onları yaşatan insanlardır. Değeri de onlardan gelir. Kulüp içerisinde sizlerin, bizlerin ve nicelerinin katkısı var. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara ise Allah'tan uzun ömür diliyorum" dedi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise "Öncelikle burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bizler bugün bu saygı gören görevi yapıyorsak, bu koltuklar bu kadar değerliyse bu efsaneyi yaratan ve devam ettiren sizler sayesindedir. Bu bilinçle bu nöbeti devam ettiriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şenol Güneş Trabzonspor Trabzon Futbol Güneş

Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun 'Lübnan yeni bir Gazze olabilir' çıkışına sert tepki

Bomba yağdırmak istediği ülkeye ABD'den bu kez izin çıkmadı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış

 Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı

Halkın kanserden öldüğü mahallede test yaptılar, sonuç korkunç
Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gözüne kestirdiği genci yolcuların gözü önünde hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Baldoc kimdir, hangi takımda oynuyordu, Türkiye'de oynadı mı? George Baldock öldü mü? George Baldock neden öldü? (Yunansitan Panathinaikos) George Baldock'u kim öldürdü? 10 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Halkbank çöktü mü? Halkbank mobil uygulamada, internet şubesinde sorun mu var, problem ne? Karamürsel'de otobüste cinayet VİDEOSU yayınlandı mı? Karamürsel boğaz kesme olayı nedir, nerede oldu? Karamürsel nerede, İstanbul'da mı, Kocaeli'de mi, hangi şehirde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.