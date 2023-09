Trabzon'da eski belediye binası spor merkezine dönüştürüldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, eski belediye binasındaki düğün salonu, tadilattan geçirilerek çok amaçlı spor merkezine dönüştürüldü.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından projelendirilerek hazırlanan ve sporseverlerin kullanımına sunulan çok amaçlı spor salonunun tüm sporseverlere hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şehrin ihtiyacı olan tam donanımlı, geniş kapasiteli ve fonksiyonel bir spor merkezi oluşturulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tam donanımlı, her kesime, her yaşa ve her aileye hitap edecek olan spor merkezimizin tamamlanıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulmasıyla kapalı spor alanı kapasitemizi büyütmüş oluyoruz. Bu sayede daha fazla vatandaşımıza daha verimli spor hizmeti veriyoruz. Belediye olarak yaşam boyu spor felsefesiyle hareket ederek tüm hemşehrilerimizi spor ve hareketli yaşama teşvik edecek işler yapıyoruz."

Çok amaçlı spor salonunun imkanlarına değinen Ekim, "Burada uzman antrenörler tarafından step, aerobik, pİlates, karate, judo, jimnastik, eğitici-yaratıcı drama gibi birçok kurs ve daha fazlası verilebilecek. Spor merkezimizde 2 büyük spor salonu, kafeterya, teknolojik donanıma sahip derslik yer alıyor. Spor merkezimizin bazı yerlerinde çocuklara ve sporculara yönelik tırmanma duvarları oluşturacağız bazı duvarlarında ise yaş gruplarına göre eğitsel oyunlar yer alacak." ifadesini kullandı.