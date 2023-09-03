Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen futbol turnuvası Trabzon'da sona erdi. Turnuvada 16 takım mücadele etti ve Kayseri takımı birinci oldu.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla Trabzon'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 'İnsanlık İçin Bir Adım Daha' projesi çerçevesinde dün Trabzon'da 'Barış ve Dostluk Turnuvası' adı altında başlayan futbol turnuvası bugün sona erdi. Akyazı Spor Kompleksi'nde düzenlenen futbol turnuvasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hakemlerin görevlendirildiği, Sinop, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Erzincan ve Trabzon'dan 16 takımın mücadele ettiği turnuvada, Kayseri takımı birinci, Erzincan takımı ikinci, Trabzon takımı üçüncü ve Gümüşhane takımı da dördüncü oldu.

Turnuvanın sonunda konuşan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Muhammed Gül, "Trabzon'dan 11 takım ve diğer illerden de birer takım katılmıştı. Yaklaşık 160 sporcu farklı farklı bölgelerden geldi. Daha çok tabii ki Afrikalı, Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı ve farklı ülkelerden de katılım sağlandı. Aynı zamanda takımlarda Türk vatandaşlarımız da vardı. Güzel bir turnuva oldu" dedi.

Trabzon İl Göç İdaresi Müdürü Ramazan Latifoğlu ise yaptığı konuşmada, "Gerçekten Türk toplumuyla yabancı misafirlerimizin uyumu adına çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Spor kardeşliktir teması altında birlik, beraberlik, barış ve kardeşliğe çok büyük katkısı olduğuna inanıyoruz. Bizim hedefimiz Trabzon'da yerel halkımızla misafirlerimizin uyumunu karşılıklı olarak arttırmaktır. Bu etkinliğin de buna katkı sağladığına inanıyoruz." diye konuştu. - TRABZON