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Trabzon'da drift yapan sürücüye 29 bin 211 lira ceza kesildi

Trabzon'da bir sürücünün trafiğe açık alanda drift yapması sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Sürücüye 29 bin 211 lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. Ayrıca, standart dışı egzoz bulunduran bir araç da çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.