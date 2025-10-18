Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları Düzenlendi

Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları organize edildi.

Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü iş birliğince düzenlenen yarışlara, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübünden 17 sporcu katıldı.

Akyazı Spor Kompleksi sahilinden startı verilen yarışlar, yarın tamamlanacak.

Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Adil Duman, iki gün boyunca 6 yarış yapılacağını belirterek, dereceye girenlere ödüllerinin yarın düzenlenecek törenle verileceğini söyledi.