Trabzon'da Ayak Tenisi Turnuvası Sona Erdi

Trabzon'da düzenlenen 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 16 takım ve 64 sporcu katıldı. Birinci Sebat Gençlik, ikinci Kütük Gücü, üçüncü Sebat Veteran ve dördüncü Efsaneler takımı oldu. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turnuvaya katılan takımlara ve sporculara teşekkür ederek, sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Trabzon'da 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hamam Çimeni Çarşısı Avlusunda düzenlenen ve 4 gün devam eden turnuvaya toplamda 16 takım, 64 sporcu katıldı.

Turnuvada birinci Sebat Gençlik, ikinci Kütük Gücü, üçüncü Sebat Veteran ve dördüncü Efsaneler takımı oldu.

Final müsabakasına katılan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turnuvaya katılan takımlara ve sporculara teşekkür ederek, Akçaabat'ta sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor kültürü alışkınlığını kazandırmak için bir çok sportif etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Ekim, festivali kapsamında horon, halk oyunları, kültür ve sanatın yanı sıra sportif faaliyetler de düzenlediklerini ifade ederek, "Spor, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Gençlerimize ve ilçe halkımıza sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak için bu turnuvayı düzenledik. Sporcuların yeteneklerini sergilediği bu etkinlikte, dostluk ve rekabet bir arada yaşandı. Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla yapılan bu etkinliğimize katılan sporcularımıza ve takımlarımıza teşekkür ediyor; dereceye giren takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.