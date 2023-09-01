Trabzon'da arazi kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.