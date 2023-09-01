Trabzon'da arazi kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Maçka ilçesinde akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trabzon'un Maçka ilçesinde arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Mataracı Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.
Sopa ve taşların kullanıldığı iddia edilen kavgada ağır yaralanan O.M, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor