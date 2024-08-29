Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Kupası Yelken Yarışları başladı

? Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan Zafer Kupası Yelken Yarışları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından organize edilen yarışlara, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden 32 sporcu katılıyor.

Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden startı verilen yarışlar, yarın tamamlanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Trabzon'da su sporlarını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Arıcıoğlu, "Trabzon'da 3 lokasyonda su sporları yapılıyor. Lokasyon ve sporcu sayılarımızı geliştirmeyi, şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Arıcıoğlu, yelken yarışlarının yarın da devam edeceğini vurgulayarak, "İnşallah daha çok kutlamalarla Karadeniz'in bu güzel sahillerini değerlendirmek ve kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Yelken Sporları Trabzon Temsilcisi Engin Yardım da geleneksel olarak her yıl yaptıkları yarışlarda 4 kulüpten sporcuların mücadele ettiğini kaydetti.