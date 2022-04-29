Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Trabzon'da 3 bin güvenlik mensubu görev alacak

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ile şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.

TRABZON (DHA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçı ile şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı ile şampiyonluk kutlamalarında bini özel güvenlik olmak üzere toplam 3 bin güvenlik mensubunun görev alması kararlaştırıldı. Kurul, maç sonunda taraftarların sahaya girmesinin engellenmesine yönelik polis ve özel güvenlik ekiplerince bazı tedbirler aldı. Maçta yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin de stat dışı ve içerisinde yeterli sayıda sağlık personeli ve ekibiyle tedbir alınmasına, bu tedbirlerin kent meydanı ve Millet Bahçesi gibi kutlama etkinliklerinin yapılacağı yerlerde de planlanmasına karar verildi.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Antalyaspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title