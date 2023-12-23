Trabzon'da Şehit Çocuklar Günü Programı: Oyuncaklar Filistinli Çocuklara Gönderilecek
Trabzon'da düzenlenen '23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü' programı, çocukların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Mescid-i Aksa'nın önemi anlatıldı ve Filistinli çocuklara gönderilmek üzere getirilen oyuncaklar toplandı.
Trabzon'da, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.
Özgür Aksa Trabzon Platformunca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Platform üyesi Kadir Öztürk'ün, Mescid-i Aksa'nın önemini anlattığı program, katılımcıların Filistinli çocuklara gönderilmek üzere getirdiği oyuncakların toplanmasıyla sona erdi.