Trabzon'da 19 Mayıs kutlamaları

TRABZON'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ay yıldız kıyafetli 1461 öğrencinin katıldığı etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Trabzon'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliklere Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk ile protokol üyelerinin yanı sıra gaziler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Trabzon Gençlik Müdürü Arıcıoğlu 'Aziz milletimizin direnişinin, azminin sembolü 19 Mayıstır. Gençler, sizler kahramanlıklarıyla destan olmuş Sütçü İmam'ın, Yahya Çavuş'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün asil soyusunuz. En büyük zenginliğimiz sizsiniz. Küresel güçlere sizler talimat vereceksiniz. Vizyonumuz sizlerle genişlenecek, olimpiyatlar sizlerle gelişecek. Yeni dünyaya sizler yön vereceksiniz' dedi.

AY YILDIZ GİYSİLİ 1461 ÖĞRENCİ KATILDI

Arıcıoğlu'nun konuşmasının ardından öğrencilerden oluşan koro ve bando takımı eşliğinde marşlar söylenirken, salonu dolduranlar cep telefonlarının ışıklarıyla şarkılara eşlik etti. Halk oyunları gösterisinin ardından sahne alan genç sporcular karate, eskrim ve jimnastik gösterisi yaptı. Ay yıldız kıyafetli 1461 öğrencinin katıldığı etkinlikler, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödül verilmesiyle tamamlandı. Kutlamaların ardından protokol üyeleri, spor salonu dışında oluşturulan sergi alanını gezdi.