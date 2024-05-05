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Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

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Trabzon'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Trabzon'da "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, yağmura rağmen çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bisiklet turu öncesinde etkinliğin önemine dikkati çekti.

Türkiye genelinde yapılan etkinliğin Trabzon ayağında bisiklet tutkunlarıyla bir arada olunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Yağmurlu Karadeniz havasında inşallah güzel bir etkinlik olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, pedal çevirerek Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi önünde etkinliğin startını verdi.

Beşirli iç yoldan Tanjant Yolu'na bağlanan bisiklet tutkunları, Gülbaharhatun Kavşağı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun bulunduğu noktadan Zağnos Vadisi'ne gelerek etkinliği tamamladı.

Turu tamamlayan bisiklet tutkunlarından Derya Haliloğlu da 22 senedir bisiklet sürdüğünü belirterek, "Bisiklet sürmek, spor yapmak, aktif olarak hareket halinde olmak, sağlığımız için çok faydalı bir şeydir. Kötü alışkanlıklardan da uzak durduğumuz zaman iyice desteklemiş, vücudumuza iyi bakmış oluyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Bisiklet turuna 2 kızıyla katılan Eda Karadeniz de kendileri için çok güzel bir etkinlik olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zaten planlı katılmak istemiştik ama yağmurdan çekindik. Büyük kızımın isteğiyle katılmış bulunduk. İyi ki de katıldık. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Bu tarz etkinlikler artırılmalı. Spor hem beden hem ruhen iyi olmamızı, kendimizi iyi hissedip iyi yaşayabilmemizi sağlamaktadır."

Etkinlik, Bakan Uraloğlu ve beraberindekilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Öte yandan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan stantlarda da bilek güreşi, dart, badminton gibi çeşitli aktivitelerde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Spor

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